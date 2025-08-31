PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sex in Gera-Zwötzen

Gera (ots)

Am 30.08.2025 gegen 19:34 Uhr wurde per Notruf gemeldet, dass in der Lasurstraße in Gera ein Pärchen völlig ungehalten in aller Öffentlichkeit und bei Tageslicht Geschlechtsverkehr hat. Der Akt konnte noch durch die eintreffenden Polizeibeamten bezeugt werden. Die 35-jährige Frau und der 47-jährige Mann erlebten scheinbar ihren zweiten Frühling. Erst nachdem die Polizeibeamten das Liebespaar ansprachen, ließen sie voneinander ab und zogen sich an. Beide wurde als Beschuldigte wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses belehrt. Sie wurden ermahnt, den Geschlechtsakt künftig in den eigenen vier Wänden zu vollziehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

