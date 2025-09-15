Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw geriet bei Schweißarbeiten in Brand

Nettersheim-Bouderath (ots)

Am Freitag (12. September) geriet um 12.45 Uhr auf einem Grundstück in der Hardtstraße in Nettersheim-Bouderath ein Pkw in Brand.

Ein 70-Jähriger führte Schweißarbeiten an dem Pkw durch.

Während der Arbeiten geriet das Fahrzeug auf der Hebebühne in Brand.

Dem Mann gelang es noch, den Pkw von der Hebebühne auf eine angrenzende Grünfläche zu schieben. Anschließend wurde die Feuerwehr verständigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt

Es kamen keine Personen zu Schaden.

Über die Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell