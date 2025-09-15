Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Felgen-Diebstahl endet mit Verfolgung, Unfall und beschlagnahmten Führerschein

Mechernich (ots)

Ein dreister Diebstahl von Alufelgen führte am Freitagmorgen (12. September) in Mechernich zu einer Verfolgung und einem Verkehrsunfall.

Am frühen Morgen stellte ein 25-Jähriger vier Felgen vor seinem Wohnhaus in der Straße "Im Höfchen" in Mechernich ab. Diese wollte er im Anschluss an seinem Fahrzeug montieren.

Doch dazu kam es nicht:

Gegen 9.20 Uhr bemerkte er einen Transporter vor seinem Wohnhaus. Dabei konnte er beobachten, wie ein 55-jähriger Kölner die letzte seiner Felgen in das Fahrzeug lud, die Heckklappe schloss und sich auf den Beifahrersitz setzte.

Der Transporter fuhr anschließend davon.

Der 25-Jährige versuchte den Transporter noch durch Handzeichen zum Anhalten zu bewegen, doch der Versuch scheiterte.

Entschlossen sprang der 25-Jährige in seinen Pkw und nahm die Verfolgung auf.

In der Hitzenbachstraße konnte er den Transporter antreffen.

Dort stieg die Fahrerin, eine 37-järige Kölnerin, zusammen mit dem Beifahrer aus.

Auf offener Straße kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung.

Der 25-Jährige sprach den Beifahrer an und forderte ihn auf, die Hecklappe vom Transporter zu öffnen.

Daraufhin öffnete der Beifahrer die Heckklappe vom Fahrzeug.

Auf der Ladefläche befanden sich noch die Felgen von dem 25-Jährigen.

Doch der Beifahrer zeigte nur kurz den Inhalt vom Fahrzeug, schloss die Hecklappe wieder und stieg in das Fahrzeug ein.

Im Anschluss startete die Fahrerin den Transporter, wendete am Ende der Straße und fuhr auf den Pkw des 25-Jährigen zu.

Der 25-Jährige versuchte noch eine Kollision zu verhindern.

Er setzte mit seinem Fahrzeug zurück. Doch die 25-Jährige fuhr in der engen Straße mit dem Transporter an dem Pkw vorbei und kollidierte mit diesem.

Danach flüchtete der Transporter in zunächst unbekannte Richtung.

Zeugen alarmierten die Polizei. Wenig später kehrte die Fahrerin mit dem Transporter zurück. Der Beifahrer war, ebenso wie die vier Felgen, verschwunden.

Auf Nachfrage führte die 37-Jährige die Polizeibeamten in die Andreas-Girkens-Straße in Mechernich.

Dort konnte der 55-Jährige angetroffen werden.

Neben ihm lagen diverse Altmetalle, die Felgen von dem 25-Jährigen blieben jedoch verschwunden.

Gegen beide Kölner wurde ein Strafverfahren bezüglich des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Weiter erwartet die Fahrerin eine Anzeige bezüglich des Verkehrsunfalls mit Flucht.

Der Führerschein der 37-Jährigen wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt.

Die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell