Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250804.1 Heide: Verletzte nach zwei Angriffen in Heide

Heide (ots)

Aktuell laufen Ermittlungen wegen des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistelle Heide sowie der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Hintergrund sind der Angriff auf eine Frau am gestrigen Tag und auf einen Mann am heutigen Morgen. Die Taten ereigneten sich in Heide, ein Zusammenhang zwischen ihnen ist nach derzeitigen Erkenntnissen anzunehmen.

Am Sonntag verletzte ein bisher Unbekannter um 07.05 Uhr eine 40-jährige Dithmarscherin mit einem scharfen Gegenstand in der Esmarchstraße in Bereich des Krankenhauses schwer, Lebensgefahr bestand für sie nicht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben ohne Erfolg.

Heute kam es gegen 07.25 Uhr zu einer vergleichbaren Tat: Eine männliche Person griff einen 45-jährigen Dithmarscher vor dem Krankenhaus an und verletzte ihn mit einem spitzen Gegenstand leicht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Geschädigte das Krankenhaus wieder verlassen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen vor Ort führten auch in diesem Fall nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Hintergründe beider Taten sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder die ansonsten sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an heide.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell