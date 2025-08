POL-IZ: 250802.WOA1 Wacken: Letzter Festivaltag startet - Erstes Zwischenfazit

Heide (ots) - Donnerstagmorgen, den 31.07.2025, kam es in einem Parkhaus in der Marschstraße in Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unerlaubt den Unfallort verließ. Die Polizei sucht Zeugen. Um 10:45 Uhr stelle ein 53-jähriger aus Hemme und seine 28-jährige Begleiterin einen Schaden an ihrem PKW fest. Durch den Zusammenstoß ist am braunen Skoda ...

