Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250803.WOA1 Wacken: Abreiseverkehr im vollen Gange - Aktuelle Vollsperrung nach Fahrzeugbrand auf der B 430

Wacken (ots)

Bereits seit gestern ist der Abreiseverkehr im vollen Gange und am heutigen Sonntag treten auch die letzten Festivalbesucher ihre Heimreise an. Die Polizei zieht insgesamt ein positives Fazit für den Einsatzverlauf.

Die letzte Nacht des WOA-Festivals 2025 war noch einmal regenreich und auch im Laufe des Sonntags bleiben die Regenwolken zunächst über Wacken hängen.

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Veranstalter und Polizei ging das Verkehrskonzept für die Anreise auf und die Festivalbesucher gelangten sicher und komfortabel zum Festivalgelände. Das Verkehrslenkungskonzept des Veranstalters sieht auch für die Abreise bestimmte Routen in Richtung Autobahnen vor, die konsequent von den Abreisenden genutzt werden sollen. Die Polizei wird bei Bedarf für einen möglichst optimalen Verkehrsfluss regulierend und lenkend eingreifen. Dennoch wird um Geduld gebeten, wenn es zu Wartezeiten kommen sollte.

Der Abreiseverkehr verläuft bisher kontinuierlich, aber die Straßen in Richtung der Autobahnen sind erwartungsgemäß gut gefüllt. Insbesondere auf der Bundesstraße 430 in Richtung Neumünster kommt es aktuell aufgrund eines Fahrzeugbrands zu Behinderungen. In Höhe Wapelfeld haben die Einsatzkräfte eine Vollsperrung eingerichtet. Der Verkehr aus Richtung Wacken soll spätestens vor Reher nach rechts über die Kreisstraße 57 in Richtung Bundesstraße 77 ausweichen. Der Zeitansatz der Sperrung kann gegenwärtig nicht abgeschätzt werden.

Darüber hinaus beschäftigte die Polizei am gestrigen Tag und in der Nacht diverse Falschparker, die Abfahrts- und teilweise auch Rettungswege blockierten. Zum gegenwärtigen Stand mussten die Einsatzkräfte in den letzten 24 Stunden über 140 Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

Die Auswertung der Gesamtzahl an Straftaten steht abschließend noch aus. Ein vorläufiges Fazit der Polizei fällt positiv aus, denn die angezeigten Straftaten werden mit deutlich unter 100 Verfahren voraussichtlich in einem ähnlich niedrigen Bereich wie die letzte Jahre liegen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe zum WOA 2025 ist heute noch bis 13:00 Uhr unter der Rufnummer 04827 9319090 erreichbar. Ab Montag werden Presseauskünfte wieder über die bekannte Büroerreichbarkeit bei der Polizeidirektion Itzehoe gegeben.

