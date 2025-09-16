Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Falsche Handwerker fordern überhöhten Preis

Mechernich-Glehn (ots)

Am Montag, den 15. September, hielt um 16 Uhr ein anthrazitfarbener Sprinter mit ausländischem Kennzeichen vor dem Wohnhaus eines 61-Jährigen in der Mühlenbergstraße in Mechernich.

In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt sechs Männer in Handwerkerkleidung.

Einer der Männer sprach den Hauseigentümer an und gab sich als Dachdecker aus. Er erklärte, die Dachrinne sei undicht, und bot deren Reparatur an.

Vereinbart wurde ein Betrag im unteren zweistelligen Euro-Bereich.

Der Hauseigentümer ging auf das Angebot ein.

Während der Arbeiten kam es jedoch zu einer verbalen Auseinandersetzung, da der angebliche Dachdecker plötzlich die Gesamtkosten auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag bezifferte.

Daraufhin wurden die Arbeiten abgebrochen. Der Mann verhielt sich gegenüber dem 61-Jährigen aggressiv und drohte ihm mit Worten.

Anschließend stieg er gemeinsam mit den übrigen Personen wieder in den Sprinter und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Eine Nachsuche nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Betrugs und Bedrohung aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen warnt vor unseriösen Haustürgeschäften durch angebliche Handwerker. -Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und gehen Sie nicht auf spontane Arbeiten ein. -Zahlen Sie kein Geld im Voraus. -Prüfen Sie Angebote sorgfältig und holen Sie im Zweifel Vergleichsangebote ein. -Lehen Sie aufdringliche oder überteuerte Forderungen konsequent ab. -Verständigen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über die 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell