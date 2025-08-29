Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (844) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A 9 - Zeugen gesucht

Am Freitagabend (29.08.2025) ereignete sich auf der A 9 bei Schwanstetten (Lkrs. Roth) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Wohnmobil sowie in der Folge zwei weiteren Fahrzeugen. Sechs Personen zogen sich teils schwere Verletzungen zu. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich zu melden.

Gegen 21:00 Uhr war das Wohnmobil auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs. Etwa auf Höhe des Marktes Schwanstetten steuerte der Fahrer das Fahrzeug aufgrund einer Reifenpanne auf den Standstreifen. Im weiteren Verlauf fuhr ein in gleicher Richtung fahrender Sattelzug auf das Wohnmobil auf. Ein dahinter fahrender BMW mit Wohnwagen sowie ein weiterer BMW kollidierten in der Folge mit dem verunfallten Lkw.

Durch die Wucht der Kollission erlitten der 46-jährige Fahrer des Wohnmobils, dessen 35-jährige Beifahrerin sowie ein sechsjähriges Kind schwere Verletzungen. Dem aktuellen Stand nach besteht keine Lebensgefahr. Zwei weitere Insassen dieses Fahrzeugs (8 und 14) sowie der 50-jährige Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Mehrere Rettungsdienstfahrzeuge brachten die Personen in umliegende Krankenhäuser. Die Insassen der BMW-Fahrzeuge blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Mehrere Streifen der Verkehrspolizei Feucht nehmen zur Stunde das Unfallgeschehen vor Ort auf. Daneben sind zahlreiche Kameraden der Feuerwehren Allersberg und Hilpoltstein im Einsatz. Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme war die Autobahn zeitweise vollgesperrt.

Zur vollumfänglichen Aufklärung des Geschehensablaufs bitten die Beamten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09128 91970 zu melden.

