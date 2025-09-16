Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte schlagen Scheibe von Forsthaus ein

Hellenthal (ots)

Am Sonntag (14. September) wurde ein verlassenes Forsthaus in der Oleftalstraße in Hellenthal beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Unbekannte um 15.05 Uhr mit Fahrrädern zu dem Forsthaus.

Einer der Unbekannten nahm eine in der Nähe des Gebäudes abgelegte Metallstange an sich und begab sich zu der hinteren Eingangstür. Dort wurde die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen.

Die Unbekannten gelangten nicht in das Forsthaus.

Beide Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

-ca. 10-14 Jahre alt -männlich -schwarze Schuhe -schwarze Hose -schwarze Jacke -dunkle Haare -Brille

Person 2:

-ca. 10-14 Jahre alt -männlich -weiße Schuhe -blau-graue Hose -schwarze Jacke -dunkel blonde Haare -blauer Rucksack

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell