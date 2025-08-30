PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Trunkenheitsfahrten

Schweigen-Rchtenbach (ots)

Am 29.08.2025 wurden gleich zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Schweigen-Rechtenbach kontrolliert. Gegen 19:45 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann mit seinem E-Scooter angehalten, ein Drogentest ergab, dass er unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Nur wenige Minuten später reagierte ein Test bei einem 22-jähigen Mann, welcher mit seinem Auto unterwegs war, positiv auf THC. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
06343 9334 0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 30.08.2025 – 11:18

    POL-PDLD: Falscher Alarm

    Germersheim (ots) - Am 29.8.2025 gegen 19 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein möglicher Brand im Bereich der August-Keiler-Straße in Germersheim gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Bewohner vergessen hatte, seine Steaks vom Grill zu nehmen, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 ...

  • 30.08.2025 – 11:17

    POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

    Kuhardt (ots) - Aufgrund von Bürgerbeschwerden führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am 29.08.2025 in der Zeit von 7:00 Uhr bis 7:35 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Rülzheimer Straße in Kuhardt durch. Hierbei wurden ca. 50 Fahrzeuge gemessen. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung konnte nicht festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon ...

  • 30.08.2025 – 11:16

    POL-PDLD: Schulwegkontrollen

    Germersheim (ots) - Am Freitag, den 29.08.2025, wurde zu Schulbeginn der Schulweg im Bereich der Nardini-Grundschule, der Geschwister-Scholl-Schule sowie der Eduard-Orth-Schule überwacht. Erfreulicherweise waren nahezu alle überprüften Kinder ordnungsgemäß in den Fahrzeugen gesichert, so dass lediglich eine Beanstandung festgestellt wurde. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 ...

