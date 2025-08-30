Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Trunkenheitsfahrten

Schweigen-Rchtenbach (ots)

Am 29.08.2025 wurden gleich zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Schweigen-Rechtenbach kontrolliert. Gegen 19:45 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann mit seinem E-Scooter angehalten, ein Drogentest ergab, dass er unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Nur wenige Minuten später reagierte ein Test bei einem 22-jähigen Mann, welcher mit seinem Auto unterwegs war, positiv auf THC. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

