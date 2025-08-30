POL-PDLD: Falscher Alarm
Germersheim (ots)
Am 29.8.2025 gegen 19 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein möglicher Brand im Bereich der August-Keiler-Straße in Germersheim gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Bewohner vergessen hatte, seine Steaks vom Grill zu nehmen, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen.
