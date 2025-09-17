Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 24-Jährige kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag (16. September) kam es um 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 17 bei Hellenthal-Kammerwald.

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Hellenthal befuhr die Landstraße 17 von Hellenthal-Blumenthal kommend in Fahrtrichtung Hellenthal-Reifferscheid

Aus bislang ungeklärten Gründen kam die Frau in einer langgezogenen Rechtskurve mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im Anschluss kollidierte der Pkw mit einer Leitplanke.

Die 24-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

