Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision bei Abbiegevorgang

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (16. September) kollidierte um 13.32 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer mit einem 40-jährigen Pedelec-Fahrer im Bereich der Josef-Gebertz-Straße in Euskirchen-Kreuzweingarten.

Der 51-jährige Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Josef-Gebertz-Straße und beabsichtigte nach rechts in Fahrtrichtung der Hubertusstraße abzubiegen.

Zeitgleich befuhr der 40-jährige Pedelec-Fahrer aus Bad Münstereifel die Josef-Gebertz-Straße aus Richtung der Hubertusstraße.

Der Pkw-Fahrer missachtete beim Abbiegevorgang den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 40-Jährige freihändig und hielt währenddessen ein Mobiltelefon in der Hand.

Der 40-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen weist darauf hin, dass die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt mit Fahrrädern verboten ist.

Schon ein kurzer Blick auf das Display kann die Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenken und gefährliche Situationen verursachen.

Ebenso ist das freihändige Fahren nicht gestattet, denn nur mit beiden Händen am Lenker lässt sich im Straßenverkehr jederzeit sicher reagieren.

