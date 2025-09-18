PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Brände im Stadtgebiet

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (17. September) bis Donnerstag (18. September) setzten Unbekannte im Stadtgebiet von Euskirchen mehrere Gegenstände in Brand.

Am Mittwoch (17. September) brannte in der Carmanstraße in Euskirchen gegen 16.15 Uhr der Inhalt von einem Bauschuttcontainer.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Container wurde bei dem Brand beschädigt.

In der Nacht zum Donnerstag (18. September) setzten Unbekannte in der Berliner Straße in Euskirchen um 2.30 Uhr zwei Gastroschirme sowie einen Kunststofftisch im Außenbereich zweier Restaurants in Brand.

Auch dieser Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Schirme sowie der Tisch wurden bei dem Brand beschädigt.

Nur wenige Minuten später, gegen 2.45 Uhr, brannte in der Wilhelmstraße eine Mülltonne.

Der Brand erlosch eigenständig.

Der Deckel der Mülltonne wurde durch die Hitze jedoch leicht verbogen.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich insgesamt auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigungen durch Feuer aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

