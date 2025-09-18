Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vandalismus auf Schulgelände

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Montag (15. September), 16 Uhr, bis Mittwoch (17. September), 13.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem Schulgelände in der Heinrich-Heidenthal-Straße in Mechernich.

Die Unbekannten kletterten über einen Zaun in den Schulgarten und hinterließen erheblichen Schaden.

Der Garten wurde vermüllt, zwei Betonbänke sowie eine Holzbank wurden umgeworfen.

Dabei brachen die hölzernen Sitzflächen der Betonbänke heraus, sodass diese nicht mehr nutzbar sind.

Darüber hinaus warfen die Unbekannten eine Plexiglasscheibe von einer Gerätehütte ein.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell