Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stromleitung stürzt auf Kippauflieger

Kall-Scheven (ots)

Am Donnerstagmorgen (18. September) geriet ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Mechernich um 9.19 Uhr mit seinem Kippauflieger in eine Stromleitung in der Furtstraße in Kall-Scheven.

Mit dem Kippauflieger hatte der Mann zuvor Material auf einem Grundstück abgeladen.

Beim Weiterfahren riss der 53-Jährige die Stromleitung mit dem noch aufgestellten Kipper ab.

Die Stromleitung fiel daraufhin auf den Lkw.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, blieb der Fahrer im Fahrzeug sitzen.

Nachdem die Stromleitung von einem Energieversorger abgeschaltet wurde, konnte der 53-Jährige den Lkw unverletzt verlassen.

Im Verlauf der Furtstraße kam es durch den Vorfall zeitweise zu Stromausfällen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

