Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Begegnungsverkehr

Bad Münstereifel-Mahlberg (ots)

Am heutigen Donnerstag (18. September) kam es um 11.15 Uhr auf der Landstraße 113 bei Bad Münstereifel-Mahlberg zu einer Kollision von zwei Kradfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Kradfahrerin aus Bad Münstereifel die Landstraße 113 von Bad Münstereifel-Mahlberg in Fahrtrichtung Bad Münstereifel-Scheuerheck.

Ein 66-jähriger Kradfahrer aus Weilerswist befuhr die Landstraße 113 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es im Kurvenbereich zu einer Kollision von den beiden Fahrzeugen.

Die beiden Verkehrsteilnehmer stürzten bei der Kollision in einen angrenzenden Graben und verletzten sich.

Die 32-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 66-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Die Landstraße 113 war die Unfallaufnahme bis 14.48 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

