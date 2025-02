Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: NACHTRAGSMELDUNG zu Verkehrsunfall vom 11.02.25 im Bereich BAB61, Gemarkung Mendig, Fahrtrichtung Köln

Mendig (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 11.02.25 gegen 20:20 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Mendig, in Fahrtrichtung Köln, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Ersten Erkenntnissen zufolge, fuhr der PKW dem fahrenden Sattelzug, auf der rechten von drei zur Verfügung stehenden Fahrspuren, aus bislang ungeklärter Ursache auf. Im Rahmen des Unfallgeschehens wurde der Beifahrer aus dem auffahrenden PKW tödlich verletzt. Der Fahrer des PKW kam nach aufwendiger Bergung mit schwersten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden, der Sattelzug wurde im Bereich des Aufliegers stark beschädigt. Die BAB61 war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis ca. 04:30 Uhr in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Die Staubildung über 4km konnte aufgrund der Unfallaufnahme erst gegen 01:00 Uhr aufgelöst werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit an. Hierzu wurde unter anderem seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Gutachter mit der Unfallursachenforschung beauftragt.

Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet.

