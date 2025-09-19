PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kettenreaktion nach Auffahrunfall

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (18. September) kam es um 18.15 Uhr aufgrund von starker Sonnenblendung in der Römerallee in Zülpich zu einer Kollision von vier Fahrzeugen.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich befuhr die Römerallee in Fahrtrichtung der Straße Frankengraben. Dort beabsichtigte der Mann in einen Kreisverkehr einzufahren.

Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Römerallee vor dem 19-Jährigen in gleicher Fahrtrichtung. Sie musste vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten.

Nach eigenen Angaben übersah der 19-Jährige aufgrund starker Sonnenblendung die vor ihm befindliche Pkw-Fahrerin und fuhr auf den Pkw auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 32-Jährigen in ein vor ihr befindliches, ebenfalls wartendes Fahrzeug, geschoben. Auch dieses Fahrzeug wurde auf ein davor befindliches Fahrzeug geschoben.

Die 32-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der 19-Jährige sowie die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Die Fahrzeuge von dem 19-Jährigen sowie der 32-Jährigen mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren