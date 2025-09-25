PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus
Steinwurf auf Bus

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher hebelten gestern, zwischen 9.30 und 17.20 Uhr, das Fenster eines Einfamilienhauses am Oenekinger Weg auf. Die Täter ließen Bargeld und Schmuck mit gehen und verschwanden unerkannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte Täter haben gestern an der Haltestelle Familienbad Nattenberg einen Stein gegen die Scheibe eines Busses geworfen. Der Fahrer pausierte gegen 12.30 Uhr dort und wartete auf die nächste Fahrt. Die Täter forderten den Fahrer auf die Tür zu öffnen. Als er dies nicht tat, flog der Stein und hinterließ Kratzer an der Scheibe. Einer der Täter beleidigte den Fahrer mehrfach unter der Gürtellinie. Der Fahrer informierte die Polizei, woraufhin die vier Personen flüchteten. Der Haupttäter war männlich und trug eine bronzefarbene Jacke. Einer seiner Begleiter war schwarz gekleidet, etwa 160-165 cm groß und hatte lockige dunkle Haare. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Das könnte Sie auch interessieren