Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unrat angezündet
Einbruch in KiTa

Iserlohn (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entzündete gestern, 12.40 Uhr, im Hinterhof eines unbewohnten Mehrfamilienhauses Unrat. Die Feuerwehr konnte die Flammen rechtzeitig löschen bevor sie auf das angrenzende Haus oder dortige Grünflächen überspringen konnten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. (dill)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte über ein Fenster in eine Kindertagesstätte an der Leckingser Straße ein. Sie durchsuchten die Räume, machten aber offenbar keine Beute. Hinweise zur Tat nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

