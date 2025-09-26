PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer in Omnibus am ZOB

Hemer (ots)

Ein Iserlohner (34) randalierte gestern Mittag in einem Bus am ZOB. Als der Busfahrer ihn zurechtwies, beleidigte der Randalierer ihn und versuchte ihn zu schlagen. Nachdem sich der Fahrer wieder auf seinen Sitz gesetzt hatte, versuchte der Delinquent Bargeld aus der Kasse des Busses zu entwenden und spuckte dem Fahrer ins Gesicht. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später von Polizeibeamten angetroffen werden. Die Beamten nahmen den alkoholisierten und aggressiven Mann in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahls ermittelt. (dill)

Diebe knackten vergangene Nacht einen Snackautomaten am Busbahnhof. Daraus entwendeten sie die Geldkassette. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

