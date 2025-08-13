Feuerwehr Düren

FW Düren: +++ Unklarer Feuerschein entpuppt sich als Brand am Gebäude +++

Düren (ots)

Unklarer Feuerschein entpuppt sich als Brand am Gebäude Kurz vor 6:00 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Düren mit dem Stichwort unklarer Feuerschein in die Wernerstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde in einem Hinterhof ein brennender Müllcontainer in einem Unterstand festgestellt. Durch das Feuer war eine Fensterscheibe des angrenzenden Gebäudes zerstört worden, zudem drang starker Rauch in ein leerstehendes Ladenlokal im Erdgeschoss ein. Zu keinem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in Gefahr. Aufgrund einer massiven Rauchentwicklung im Keller und der Möglichkeit einer Brandausbreitung ins Gebäudeinneren wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Kräfte zur Einsatzstelle nachgefordert. Nachbarn wurden vorsorglich angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Keller wurde durch Trupps unter Atemschutz kontrolliert; ein weiterer Brandherd wurde dabei im Kellergeschoss ausfindig gemacht. Das betroffene Ladenlokal im Erdgeschoss sowie alle Wohnungen in den darüber liegenden Geschossen wurden durch die Feuerwehr begangen und überprüft. Durch eine frühzeitige eingeleitete Belüftung konnten sämtliche Gebäudeteile vom Rauch befreit werden. Die Feuerwehr Düren war mit insgesamt 37 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell