Feuerwehr Düren

FW Düren: Schwerer Verkehrsunfall auf der B399

Düren (ots)

Am Montagabend (11. August 2025) kam es auf der B399 zwischen Birgel und Gey zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und in ihrem stark beschädigtem PKW eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte versorgten sie noch an der Unfallstelle, bevor sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen wurde. Während der Rettungsarbeiten blieb die B399 für längere Zeit voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell