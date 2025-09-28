PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Püttlingen (ots)

Am 27.09.25 ereignete sich gegen 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Köllertalstraße. Eine 63-jährige Püttlingerin geriet beim Abbiegen von der Marktstraße in die Köllertalstraße mit ihrem Porsche Cayenne zu weit in den Gegenverkehr, wo sie einen wartenden VW California streifte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Dame alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und er Führerschein wurde sichergestellt.

Polizeiinspektion Völklingen
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

