Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Anhängers mit darauf befindlichem PKW

Riegelsberg (ots)

Im Zeitraum vom 23.09. bis zum 26.09.25 wurde in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg ein Anhänger sowie ein darauf verladener PKW entwendet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen blauen Peugeot 207. Zeugen werden gebeten, sich unter 06809-2020 mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

