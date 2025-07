POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, L 580 zwischen Einbeck und Klapperturm, Mi., 23.07.2025, 23:20 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw die L 580 von Einbeck in Richtung Klapperturm. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzend Acker zum Stehen. Während ...

mehr