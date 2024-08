Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Nürnberger Zoll kontrolliert Shisha-Café - 64 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nürnberg (ots)

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg hat am Dienstag im Rahmen der Steueraufsicht ein Shisha-Café in Erlangen kontrolliert. Dabei stellten die Zöllner in Dosen und Tüten über 64 Kilogramm Wasserpfeifentabak ohne Steuerzeichen sicher. Gegen den 35-jährigen Betreiber des Lokals wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Der Steuerschaden beläuft sich auf rund 3.100 Euro.

Zusatzinformation

Wer ein Geschäft betreibt, in dem Verbrauchern Wasserpfeifentabak zum Rauchen oder zum Kauf angeboten wird, unterliegt im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit unter anderem Pflichten aus dem Tabaksteuergesetz. Dazu gehört die Entrichtung der Tabaksteuer durch die Verwendung von Steuerzeichen. Die Verwendung der Steuerzeichen muss bereits erfolgt sein, bevor es zur Steuerentstehung kommt. Werden die Pflichten nicht beachtet, kann dies straf- bzw. bußgeldrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell