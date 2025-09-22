PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Rietenstraße (19.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Beim Ausparken, hat am Freitag ein Unbekannter einen geparkten Mercedes beschädigt und ist anschließend abgehauen. Gegen 22:30 Uhr verursachte der Unfallflüchtige am neben sich, auf Höhe der Hausnummer 9, parkenden schwarzen Mercedes einen Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ihm sucht das Polizeirevier Schwenningen, dass unter der Nummer 07720 / 85000 Hinweise entgegennimmt.

