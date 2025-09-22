Donaueschingen (ots) - Weil er mit etwa zwei Promille gegen ein parkendes Auto gefahren ist, hat sich am Samstag, um 6:45 Uhr, ein 41-Jähriger leichtverletzt. Auf der Käferstraße war er in Richtung Innenstadt unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und zunächst mit einem Bordstein und anschließend mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW ...

