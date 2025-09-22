Polizeipräsidium Konstanz

Deilingen

Lkr. Tuttlingen) - VW Golf prallt gegen Wohnhaus - Fahrer leicht verletzt (22.09.2025)

Deilingen (ots)

Am Montagmorgen ist in der Langen Straße in Deilingen ein VW Golf von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Wohnhaus geprallt.

Gegen 07:15 Uhr fuhr ein 42-Jähriger in Richtung Schömberg, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die Hauswand und das Garagentor eines Wohngebäudes. Der Mann war zunächst im Auto eingeklemmt und nicht ansprechbar, konnte aber von der Feuerwehr befreit werden. Nach einer Erstversorgung kam er mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Am Auto entstand Totalschaden. Zusammen mit den Schäden an der Garage und der Fassade beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro. Das Gebäude musste zur Sicherheit mit Stützen abgesichert werden.

