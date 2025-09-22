Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Betrunkener Mann leistet Widerstand im Schwimmbad (20.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagnachmittag hat ein alkoholisierter 40-Jähriger im Tuttlinger Schwimmbad Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet.

Der Mann bedrohte und beleidigte zuvor das Personal und sollte deshalb des Bades verwiesen werden. Da er den Aufforderungen nicht nachkam, kontrollierten ihn die Polizeibeamten. Als er sich den Beamten bedrohlich näherte und seine Personalien verweigerte, durchsuchten sie ihn nach Ausweisdokumenten. Dabei sperrte er sich und versuchte, sich den Griffen der Polizisten zu entziehen.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann unter Kontrolle, fixierten ihn und legten ihm Handschellen an. Während der Maßnahmen beleidigte er die Polizisten mehrfach. Er zog sich eine leichte Verletzung an der Nase zu, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den Mann in die Obhut eines Bekannten.

