POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte nach Unfall mit Lastwagen (19.09.2025)
Donaueschingen (ots)
Am Freitag hat sich, gegen 17:15 Uhr, auf der Hüfinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem sich eine 65-Jährige leichtverletzt hat. Während des rückwärts Rangierens aus der Straße "Haberfeld" auf die Hüfinger Straße, übersah ein 34-jähriger Lastwagenfahrer den bevorrechtigten querenden Toyota eines 76-Jährigen. Durch den Aufprall verletzte sich die Beifahrerin im Toyota leicht. Sie kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.
