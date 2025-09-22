Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Frontalzusammenstoß auf der Bundestraße 311 - zwei Männer verletzt (21.09.2025)

Immendingen (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf der Bundesstraße 311 bei Immendingen ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos ereignet, bei dem sich zwei Männer Verletzungen zugezogen haben.

Gegen 19:40 Uhr war ein 24-Jähriger mit einem BMW 1er von Geisingen in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf Höhe der Tuttlinger Straße bog er nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Audi TT eines 69-Jährigen. Beide Autos kollidierten frontal im Einmündungsbereich und lösten sämtliche Airbags aus.

Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

An den Wagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro.

