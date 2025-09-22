Polizeipräsidium Konstanz

Trossingen

Lkr. Tuttlingen - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein und entwenden Bargeld (21.09.2025)

Trossingen (ots)

Am Sonntagvormittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Sonnenweg eingebrochen.

Zwischen 09:00 Uhr und 11:15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Gebäudeinnere. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten sie Bargeld von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die am Sonntagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sonnenwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen unter Tel. 07425 33866 zu melden.

