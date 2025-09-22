Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Aggressiver Mann nach Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen (20.09.2025)

Trossingen (ots)

Am Samstagabend ist ein aggressiver Mann vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Hürstenstraße in Gewahrsam genommen worden.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 43-Jährige sofort aggressiv, schrie herum und beleidigte die Polizisten. Mehrfache Versuche, den Mann zu beruhigen, blieben erfolglos. Schließlich ging er drohend auf die Beamten zu und hob die Fäuste.

Um einen Angriff zu verhindern, setzten die Beamten Pfefferspray ein und brachten den Mann zu Boden. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten weiterhin mehrfach.

Aufgrund der anhaltenden Aggressivität kam der Mann in polizeilichen Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell