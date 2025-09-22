POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) - Aggressiver Mann nach Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen (20.09.2025)
Trossingen (ots)
Am Samstagabend ist ein aggressiver Mann vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Hürstenstraße in Gewahrsam genommen worden.
Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 43-Jährige sofort aggressiv, schrie herum und beleidigte die Polizisten. Mehrfache Versuche, den Mann zu beruhigen, blieben erfolglos. Schließlich ging er drohend auf die Beamten zu und hob die Fäuste.
Um einen Angriff zu verhindern, setzten die Beamten Pfefferspray ein und brachten den Mann zu Boden. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten weiterhin mehrfach.
Aufgrund der anhaltenden Aggressivität kam der Mann in polizeilichen Gewahrsam.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell