Lkr. Rottweil) - BMW kommt von Autobahn ab und überschlägt sich - Fahrerin unverletzt (22.09.2025)

Am Montagmorgen hat sich auf der Autobahn 81 bei Deißlingen ein Auto überschlagen.

Gegen 08:15 Uhr war eine 19-jährige BMW-Fahrerin auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam rund 60 Meter weiter auf dem Dach zum Stillstand. Die junge Frau konnte selbstständig aussteigen und blieb unverletzt.

Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

