POL-KN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Grubwaldstraße
Freibühlstraße schwerst verletzt - Polizei sucht Zeugen (22.09.2025)
(Singen, Lkr. Konstanz) (ots)
Am heutigen Montagmorgen ist eine Fußgängerin im Kreuzungsbereich Grubwaldstraße / Freibühlstraße von einem Bus erfasst und schwerst verletzt worden.
Gegen 06.45 Uhr wollte die 16-Jährige die Grubwaldstraße überqueren, als sie der stadteinwärts fahrende Bus der Linie 7 frontal erfasste. Das Mädchen erlitt hierbei schwerste Verletzungen, sie kam zu weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus.
In der Linie 7 saßen mehrere Fahrgäste, die zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren. Diese, wie ich auch andere Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.
