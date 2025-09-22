Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Grubwaldstraße

Freibühlstraße schwerst verletzt - Polizei sucht Zeugen (22.09.2025)

(Singen, Lkr. Konstanz) (ots)

Am heutigen Montagmorgen ist eine Fußgängerin im Kreuzungsbereich Grubwaldstraße / Freibühlstraße von einem Bus erfasst und schwerst verletzt worden.

Gegen 06.45 Uhr wollte die 16-Jährige die Grubwaldstraße überqueren, als sie der stadteinwärts fahrende Bus der Linie 7 frontal erfasste. Das Mädchen erlitt hierbei schwerste Verletzungen, sie kam zu weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus.

In der Linie 7 saßen mehrere Fahrgäste, die zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren. Diese, wie ich auch andere Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell