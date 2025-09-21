Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkr. Rottweil) 200 qm Böschung werden Opfer einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. (20.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Samstagnachmittag wurde durch unbekannte Täterschaft eine aufgewickelte Klopapierrolle in der Stadionstraße in Brand gesetzt und auf das Spielfeld des Rugby-Club geworfen, wodurch eine kleine Rasenfläche in Brand geriet. Des Weiteren wurde die bepflanzte Böschung am angrenzenden Freibad in Brand gesetzt, welche auf einer Fläche von ca. 200 qm abbrannte. Die um kurz nach 15 Uhr entfachten Brände führten zum Einsatz der Feuerwehr Rottweil, welche mit 18 Kräfte und fünf Fahrzeugen vor Ort erschien. Zur Höhe des Sachschadens können bislang keine Aussagen getroffen werden.

