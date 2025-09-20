Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs -Polizei stoppt zwei Beschuldigte.

Hüfingen (Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

Hüfingen - Zwei Motorradfahrer sind am 19.09.2025 auf der B 27 im Bereich Hüfingen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Nach Polizeiangaben beschleunigten beide Fahrer ihre Maschinen nach dem Ortsausgang erheblich und fuhren trotz erkennbarer Geschwindigkeitsbegrenzungen weiter parallel zueinander.

Eine digitale Anzeigetafel des Dienstfahrzeuges registrierte dabei eine Geschwindigkeit von 134 km/h - erlaubt waren an dieser Stelle maximal 70 km/h. Erst nach Einsatz von Blaulicht, Martinshorn, Anhaltezeichen und einer kurzen Verfolgung gelang es der Streife, ein Motorrad, besetzt mit einem 18-jährigen Mann, zu stoppen. Ein Motorradfahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, kehrte aber anschließend an die Kontrollstelle zurück.

Die Beamten leiteten gegen die beiden jungen Fahrer Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen gehört und gerade Motorradfahrer durch riskantes Verhalten sich selbst und andere erheblich gefährden.

Zeugenaussagen zum Sachverhalt nimmt die Polizei Donaueschingen unter Tel: 0771/837830 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell