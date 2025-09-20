PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs -Polizei stoppt zwei Beschuldigte.

Hüfingen (Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

Hüfingen - Zwei Motorradfahrer sind am 19.09.2025 auf der B 27 im Bereich Hüfingen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Nach Polizeiangaben beschleunigten beide Fahrer ihre Maschinen nach dem Ortsausgang erheblich und fuhren trotz erkennbarer Geschwindigkeitsbegrenzungen weiter parallel zueinander.

Eine digitale Anzeigetafel des Dienstfahrzeuges registrierte dabei eine Geschwindigkeit von 134 km/h - erlaubt waren an dieser Stelle maximal 70 km/h. Erst nach Einsatz von Blaulicht, Martinshorn, Anhaltezeichen und einer kurzen Verfolgung gelang es der Streife, ein Motorrad, besetzt mit einem 18-jährigen Mann, zu stoppen. Ein Motorradfahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, kehrte aber anschließend an die Kontrollstelle zurück.

Die Beamten leiteten gegen die beiden jungen Fahrer Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen gehört und gerade Motorradfahrer durch riskantes Verhalten sich selbst und andere erheblich gefährden.

Zeugenaussagen zum Sachverhalt nimmt die Polizei Donaueschingen unter Tel: 0771/837830 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren