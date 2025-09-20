Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Großeinsatz am Bodensee nach Falschmeldung- vermeintlicher Vermisstenfall entpuppt sich als Fehlalarm.

Konstanz (ots)

Konstanz: Am gestrigen Freitag kam es am Bodensee auf Höhe des Hotels Riva in der Seestraße zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und der DLRG. Anlass war die Notrufmeldung einer Frau, die angab, sich Sorgen um ihren Ehemann zu machen, welcher regelmäßig zum Schwimmen in den See gehe und nicht wie gewohnt zurückgekehrt sei.

Unverzüglich wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, um der eventuell in Not geratenen Person zur Hilfe zu eilen. Mehrere Boote des DLRG, der Wasserschutzpolizei und Feuerwehr, acht Taucher und ein Wassersuchhund waren im Einsatz, um den als vermisst gemeldeten Mann aufzuspüren.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam allerdings schnell heraus, dass es sich um eine mutwillige Falschmeldung handelte. Die Polizei stellte fest, dass die Mitteilung auf rechtswidrigen Absichten beruhte und der Notruf missbräuchlich abgesetzt wurde. Vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden, sodass die Suchmaßnahmen abgebrochen wurden. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Seestraße war zum Einsatzzeitpunkt stark frequentiert, sodass zahlreiche Schaulustige die Arbeit der Einsatzkräfte verfolgten. Die Polizei bittet nochmal darum in solchen Fällen Abstand zu halten, um die Einsatzkräfte nicht zu stören oder zu behindern, sowie die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu wahren.

Trotz des Fehlalarms ist dennoch der reibungslaufe Ablauf und die schnelle Interventionsfähigkeit der Einsatzkräfte lobend zu erwähnen.

Im Einsatz waren 6 Polizeibeamte, 19 Kräfte der Feuerwehr (5 Fahrzeugen/4 Boote). Das DLRG war mit 21 Einsatzkräften, davon 8 Tauchern und einem Wassersuchhund vor Ort.

Die Polizei hat gegen die Anruferin ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauch von Notrufen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell