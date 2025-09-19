POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht in Eigeltingen-Rorgenwies (17.09.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

Unfallflucht in Eigeltingen-Rorgenwies (17.09.2025)

Eigeltingen, Lkr. Konstanz

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08.30 Und 13.00 Uhr haben sich in Rorgenwies gleich zwei Verkehrsunfallfluchten ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines höheren Fahrzeugs touchierte beim Vorbeifahren das Ortsschild, so dass dieses sich verbog. Zudem wurde dadurch eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Kurze Zeit später beschädigte ein weiteres unbekanntes Fahrzeug einen Konvexspiegel auf der gegenüberliegenden Straßenseite. An diesem Tag sollen mehrere Vollerntemaschinen durch die Ortschaft gefahren sein. Ob diese für die Schäden in Frage kommen, ist noch nicht geklärt.

Personen, die einen der Verkehrsunfälle beobachtet haben, oder Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

