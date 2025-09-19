Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Lkr. SBK) - Brand eines Mülleimers auf dem Pausenhof - Polizei bittet um Zeugenhinweise

St. Georgen / Lkr. SBK (ots)

Am Donnerstagabend, 18.09.2025, gegen 19:00 Uhr, ist es auf dem Pausenhof der Robert-Gerwig-Schule zu einer Brandstiftung gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steckten bislang unbekannte Personen einen dort aufgestellten Mülleimer in Brand.

Zeugen beobachteten im Bereich des Pausenhofs eine Gruppe von etwa fünf bis sechs Kindern im Alter von circa 12 bis 13 Jahren. Diese sollen vor Ausbruch des Feuers mit einem Feuerzeug hantiert und den Brand verursacht haben.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den beteiligten Kindern geben kann oder sonst verdächtige Beobachtungen im Bereich der Robert-Gerwig-Schule zur Tatzeit gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/9495-00 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell