POL-KN: (Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz) Unklarer Unfallhergang auf der Bundesstraße 33 (18.09.2025)

Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich gegen 08.15 Uhr auf der Bundesstraße 33, Auffahrt Allensbach Ost in Richtung Konstanz, ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 36-Jährige Lenkerin eines VW Golf auf die Bundesstraße auffahren. Zeitgleich war ein 65-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der Bundesstraße in Richtung Konstanz im stockenden Verkehr unterwegs. In dem Bereich kam es aus bislang ungeklärten Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge, was ein Sachschaden in Höhe von über 9.000 Euro zur Folge hatte.

Da sich der Unfallhergang aufgrund der widersprüchlichen Aussagen nicht eindeutig klären lässt, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die die Kollision beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07533 99700-0, zu melden.

