Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Kind mit E-Scooter und ohne Versicherungsschutz unterwegs (17.09.2025)

Eigeltingen, Lkr. Konstanz (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen haben am Mittwochnachmittag ein Kind auf einem E-Scooter angetroffen.

Gegen 17 Uhr fiel den Polizisten auf der Hauptstraße ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der Scooter nicht nur keinen Versicherungsschutz hatte, sondern auch, dass es sich bei dem Fahrer um einen 12-jährigen Junge handelte. Daraufhin verständigten die Beamten den Vater, der nun mit einer Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Versicherungsschutz rechnen muss.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass für E-Scooter ein Versicherungsschutz bestehen muss! Zudem ist das Fahren eines solchen Scooters erst ab 14 Jahren erlaubt!

Weitere Infos rund um das Thema E-Scooter findet man im Internet unter https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/fahrrad/elektrokleinstfahrzeuge-e-scooter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell