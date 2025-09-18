Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall im Einmündungsbereich (17.09.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochabend hat sich im Einmündungsbereich der Kreisstraße 6105 und der Kreisstraße 6145 ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 60-jähriger Fahrer eines Renault war gegen 21.15 Uhr aus Richtung Deutwangen unterwegs und übersah im Einmündungsbereich eine von links kommende, in Richtung Mindersdorf fahrende 28-jährige Lenkerin eins VW Golf. Durch die Kollision verletzte sich die Frau leicht, sie kam zu weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 18.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell