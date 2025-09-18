Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Herrenzimmern

Lkr. Rottweil) - Auffahrunfall auf Kreisstraße - zwei Personen leicht verletzt (17.09.2025)

Herrenzimmern (ots)

Am Mittwochvormittag haben sich auf der Kreisstraße 5522 bei Herrenzimmern zwei Personen bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 11:15 Uhr hielt ein 56-jähriger Skoda-Fahrer an, um nach links in die Straße Kleinhalde abzubiegen. Eine 75 Jahre alte BMW-Fahrerin erkannte dies zu spät und prallte auf den stehenden Wagen. Der Skoda-Fahrer erlitt eine leichte und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch die BMW-Fahrerin zog sich leichte Prellungen zu, musste jedoch nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 27.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell