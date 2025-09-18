Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Drei Männer stürzen nacheinander mit Fahrrädern - alle alkoholisiert (18.09.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag hat sich vor dem Scala Kino eine eher kuriose Abfolge von Unfällen ereignet: Drei Männer sind unabhängig voneinander und kurz nacheinander unter Alkoholeinfluss mit ihren Fahrrädern gestürzt.

Gegen Mitternacht war das Trio mit Fahrrädern auf dem Gehweg in Richtung Scalabrücke unterwegs. Zunächst fuhr ein 66-Jähriger gegen eine Treppenstufe und fiel zu Boden. Wenige Meter weiter prallte sein 69 Jahre alter Weggefährte gegen einen Blumenkübel und stürzte ebenfalls. Als der dritte Begleiter bemerkte, dass die anderen Beiden stürzten, wendete er und krachte prompt gegen die Mauer der Scalabrücke und fiel zu Boden.

Die Männer verletzten sich leicht, wiesen alkoholtypische Ausfallerscheinungen auf und hatten Atemalkoholwerte zwischen 1,1 und 1,5 Promille. Alle drei kamen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der 69-Jährige zeigte sich während des Einsatzes besonders uneinsichtig, verhielt sich aggressiv und musste kurzzeitig fixiert werden, um weitere Störungen zu verhindern.

Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Auch für Radfahrende gilt: Alkohol am Lenker kann gefährlich werden. Bereits ab 0,3 Promille kann ein Sturz oder Unfall rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen - man spricht hier von relativer Fahruntüchtigkeit. Wer alkoholisiert fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell