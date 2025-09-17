Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Audi bei Unfallflucht beschädigt (16.09.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag, gegen 17 Uhr, auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße verursacht. Der Unfallflüchtige streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 17 geparkten grauen Audi. Statt den Schaden zu melden, verschwand der Verursacher einfach. Hinweise zu dem Fahrer, oder seinem Auto nimmt das Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell