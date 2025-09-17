POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer verletzt sich bei Unfall leicht (16.09.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Am Dienstag hat sich, gegen 16:30 Uhr, auf der Mühlbachstraße ein Radfahrer bei einem Unfall leichtverletzt. Ein 71-Jähriger überholte in seinem Renault den in gleicher Richtung fahrenden 24-Jährigen auf dessen Pedelec. Dabei kam es zu Zusammenstoß zwischen den Beiden und der junge Mann stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
