Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbrecher stehlen Bargeld (15.09.2025 - 16.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Einbrecher haben im Zeitraum von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, in ein Gebäude und Gartenhaus an der Straße "Gürgele" eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt ins Gebäude und durchsuchten es innerhalb, so wie das Gelände im Außenbereich. Die Unbekannten entwendeten Bargeld und suchten anschließend das Weite. Die Polizei in Schwenningen bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 07720 / 85000, entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

